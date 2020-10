Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Gerlingen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gerlingen: Polizei sucht Fiat-Lenker nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwochnachmittag in der Gerteisenstraße in Gerlingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 17:00 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen Citroen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte im Anschluss aus dem Staub. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und gab an, dass der unbekannte Fahrzeuglenker mutmaßlich am Steuer eines hellfarbenen Fiat Panda saß. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

