Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hoher Schaden nach Einbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag 17:30 bis Mittwoch 10:00 Uhr in Büro- und Lagerräume eines Vereins in der Eschenriedstraße eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zugang zu den Räumen und entwendeten etwa 20 Laptops sowie professionelles Film-Equipment im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Für den Abtransport des Diebesgutes muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Eschenriedstraße, insbesondere im Bereich der dortigen Schule, gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

