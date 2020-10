Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vorfahrtsverletzung auf der L 1129 - Gemarkung Benningen am Neckar; Sachbeschädigung in Murr

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Benningen am Neckar: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 05:45 Uhr auf der Landesstraße 1129 ereignete. Ein 52-jähriger Audi-Lenker kam aus Richtung Ludwigsburg und war in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 32-Jähriger mit einem Mercedes die Kreisstraße 1672 von Benningen kommend. Der 32-Jährige wollte im weiteren Verlauf auf die L 1129 einfahren. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf den vorfahrtsberechtigten Audi-Lenker und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer erlitten dadurch leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die K 1672 und die L 1129 bis etwa 08:10 Uhr voll gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Unfall hatte Auswirkung auf den Berufsverkehr und führte zu Staus.

Murr: Schaukasten beschädigt

Aus noch ungeklärter Ursache hat ein 21-Jähriger am Mittwoch gegen 11:40 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr eine Sachbeschädigung begangen. Mit einer Hand soll der junge Mann die Glasscheibe eines Schaukastens am Rathaus eingeschlagen und sich hierbei leicht verletzt haben. Einen Rettungswagen benötigte er jedoch nicht. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und die Polizei im weiteren Verlauf informiert. Hinzugezogene Einsatzkräfte schickten den 21-Jährigen, der augenscheinlich alkoholisiert war, schlussendlich nach Hause. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell