Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Von der Fahrbahn abgekommen; Böblingen: Opel angefahren; Schönaich: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gärtringen: Von der Fahrbahn abgekommen

Einen Leichtverletzten und etwa 30.000 Euro Sachschaden forderte am Dienstagabend ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr K 1067/K1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn. Ein 59-jähriger Autofahrer war gegen 19:30 Uhr mit seinem BMW von Gärtringen in Richtung Deckenpfronn unterwegs und kam am Kreisverkehr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto geriet in der Folge ins Schleudern, prallte auf die begrünte Mittelinsel und kam schließlich im Gebüsch neben der Straße zum Stehen. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Böblingen: Opel angefahren

In der Pontoiser Straße hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr einen geparkten Opel Zafira angefahren und sich trotz eines angerichteten Sachschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Hinweise.

Schönaich: Unfallflucht

Ebenfalls rund 2.000 Euro Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer an, der am Dienstag gegen 18:00 Uhr in der Zeppelinstraße in Schönaich in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Am Ende der Zeppelinstraße streifte er beim Linksabbiegen einen geparkten Volvo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Auch in diesem Fall nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell