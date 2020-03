Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand auf Balkon

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen, 10.03.2020, 13:40 Uhr, Von-der-Helm-Straße (ots)

Heute Mittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Von-der-Helm-Straße in Odenkirchen gemeldet. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte auch sofort einen Brand mit entsprechender Rauchentwicklung auf einem straßenseitigen Balkon im 1. Obergeschoss bestätigen. Dort war es aus zunächst unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen, der sich auf dem Balkon dann unkontrolliert ausgebreitet hatte. Da sich in der Wohnung niemand aufhielt und somit kein Zugang von innen her möglich war, wurde von der Feuerwehr ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr über die Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Brand konnte schnell abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden, so dass kein allzu großer Schaden entstand. Es wurde niemand bei diesem Einsatz verletzt und die anwesenden Hausbewohner waren auch zu keiner Zeit gefährdet. Zum Einsatz kamen rd. 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr (Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt) und II (Holt)), des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Mario Valles-Fernadez

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell