POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2020

Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei.

Baddeckenstedt, Rhene, Rhener Kurve, 08.12.2020, 09:30-12:10 Uhr.

Die Polizei führte im genannten Zeitraum eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 6 in der Rhener Kurve (beide Fahrtrichtungen) durch. In Fahrtrichtung Hildesheim gilt auf Grund einer Baustellenzufahrt im dortigen Bereich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Hier wurde 477 Fahrzeuge gemessen und es konnten 189 Überschreitungen festgestellt werden.

In der Gegenrichtung ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. In der Kontrollzeit befuhren 567 Fahrzeuge diesen Bereich. Insgesamt 128 Fahrzeuge hielten sich nicht an die Beschränkungen. 11 Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei kann heute keine Angaben zum höchsten gemessenen Wert machen.

