Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 10. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 09.12.2020, zwischen 07:10 Uhr und 19:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, zwischen 07:10 Uhr und 19:00 Uhr, nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Weidenkamp. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 09.12.2020, gegen 10:00 Uhr

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen 39-jährigen Autofahrer aus Wolfenbüttel der zuvor mit seinem Auto auf der Kreisstraße 90 in Richtung Adersheim unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell