POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 9. Dezember 2020:

Wolfenbüttel: Geschwindigkeitskontrolle

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte die Polizei am Dienstag, 08.12.2020, in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 23:15 Uhr, in der Breiten Herzogstraße eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole durch. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 45 Fahrzeugen gemessen. Hiervon waren 18 Fahrer mit ihren Fahrzeugen schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs. Ein Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 56 km/h gemessen. Es wurden 17 Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 07.12.2020, 16:15 Uhr, bis Dienstag, 08.12.2020, 13:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahrer einen ordnungsgemäß in einer Parkbox in der Straße Am Kruggarten abgestellten Hyundai i40. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den am Hyundai entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: LKW touchiert zwei parkende PKW

Dienstag, 08.12.2020, gegen 17:20 Uhr

Ein LKW Fahrer touchierte am Dienstagnachmittag mit seinem LKW mit Anhänger beim Durchfahren einer Kurve in Cremlingen, Im Rübenkmap, zwei am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Hierbei verursachter er Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Da er den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt hatte, setzte er seine Fahrt fort, stellte dann jedoch kurze Zeit später Schäden am Anhänger und am LKW fest. Daraufhin suchte er seine Fahrstrecke nach einem möglichen Unfallort ab und traf auf die aufnehmenden Polizeibeamten. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.

