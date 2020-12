POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2020 für den Landkreis Peine.

Polizei Salzgitter

Polizei beendete eine private Feier. Mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz.

Peine, Woltorfer Straße, 08.12.2020, 03:30 Uhr.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert und einen Hinweis auf eine Ruhestörung gegeben. Die eingetroffene Steife der Polizei konnte in der Wohnung insgesamt sieben Personen aus sieben verschiedenen Haushalten feststellen. Auf Grund der Gesamtsituation geht die Polizei davon aus, dass in der Wohnung eine private Feier stattgefunden hatte.

Die Personen hatten untereinander weder einen entsprechenden Abstand gehalten noch einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Die Beamten überprüften die Personalien und erteilten den Gästen einen Platzverweis für die Wohnung. Einer der Gäste wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Polizei wird konsequent bei sogenannten Corona-Partys einschreiten und in jedem Einzelfall prüfen, ob Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet werden. In dem konkreten Fall leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Wir appellieren, sich an die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen zu halten und die bestehenden Allgemeinverfügungen der zuständigen Kommunen zu beachten.

Sachbeschädigung an zwei Verstärkerpunkten.

Ilsede, Barbaraweg und Zum Gerhardschacht, Tatzeit bis 07.12.2020.

Die Täter hatten zwei Verstärkerpunkte (Verteilerkasten für Telefon/Internet) umgestoßen und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Polizei kann die Tatzeit nicht exakt festlegen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Tat auch bereits vor Tagen oder Wochen verübt wurde. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Ilsede unter 05172/370750 zu richten.

Fahrzeug wird durch Äste beschädigt, Zeugenaufruf.

Edemissen, Peiner Straße, 02.12.2020, 08:10 Uhr.

Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw habe offensichtlich beim Vorbeifahren an einem Privatgrundstück mehrere Äste, die auf die Fahrbahn gefallen waren, gestriffen und hierbei eine erhebliche Beschädigung an seinem Fahrzeug verursacht. Der Schaden beträgt knapp 3.200 Euro.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte oder auch Zeugen, die Angaben zu der Gefahrenstelle machen können oder selbst Geschädigte sind. Bitte wenden sie sich in einem solchen Fall an die Polizei Edemissen unter 05176 976480.

Zwei Verletzte und Sachschaden im fünfstelligem Bereich.

Peine, Bundesstraße 65/Kreisstraße 31/Abzweig nach Handorf, 07.12.2020, 18:10 Uhr.

Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf der B65, aus Richtung Peine kommend, in Richtung Hildesheim. An der Einmündung in Richtung Handorf beabsichtige die Frau nach links abzubiegen. Zeitgleich kam ihr die 53-jährige Fahrerin eines Pkw entgegen. Beim Abbiegevorgang kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Frauen mussten verletzt in das örtliche Klinikum gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.

Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen.

Peine, Kommerzienrat-Meyer-Allee, 06.12.2020, 21:30 Uhr-07.12.2020, 07:00 Uhr.

An zwei abgestellten Fahrzeugen der Marke Daimler wurden durch die derzeit unbekannten Täter die jeweils rechten Reifen zerstochen. Zeitgleich wurde an einem der Pkw der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

