Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 8. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Seitenscheibe eingeschlagen

Montag, 07.12.2020, zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am Montagvormittag, zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrertür eines zum Parken auf der Hauptstraße in Groß Stöckheim abgestellten schwarzen Dacia Logan ein. Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeug kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die entstandene Schadenshöhe wird mit zirka 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Montag, 07.12.2020, gegen 12:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagmittag eine 67-jährige Autofahrerin beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Adersheimer Straße das bevorrechtigte Auto eines 73-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 67-jährige Fahrerin leicht verletzt worden ist. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Sickte: Transporter prallt gegen einen Straßenbaum

Montag, 07.12.2020, gegen 16:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag der 20-jährige Fahrer eines Transporters mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 631, Höhe Apelnstedter Kreuzung, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Anstoß wurden der 20-jäghrige Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide mussten mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht werden. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell