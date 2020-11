Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

GeldernGeldern (ots)

Am Dienstag (3. November 2020) gegen 22:40 Uhr war ein 29-Jähriger vom Busbahnhof kommend zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs. In der Nähe eines Supermarktes, am Zugang zum dortigen Park, wurde er nach eigenen Angaben plötzlich von drei ihm unbekannten Männern attackiert. Die Täter versahen den 29-Jährigen mit Tritten und Schlägen, zudem erlitt er eine leichte Schnittverletzung im Gesicht. Als der Geschädigte sich losreißen konnte und begann, sich zu wehren, rannten die Unbekannten in Richtung Park davon. Die drei Männer trugen laut Aussage des 29-Jährigen Mund-Nasen-Bedeckungen und Kapuzenpullis. Sie haben sich in einer nicht näher bestimmbaren Fremdsprache unterhalten. Die Kripo Geldern bittet eventuelle Zeugen der Geschehnisse, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

