POL-RBK: Kürten - Notfallsanitäter verletzt - Motorradfahrer flüchtet

Kürten (ots)

Ein 39-jähriger Rettungssanitäter ist am Sonntagnachmittag (05.04.) in Richerzhagen verletzt worden. Der Verursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Gegen 13:45 Uhr musste der Rettungsdienst zu einem internistischen Notfall auf der schmalen Straße. Der RTW hielt mit eingeschaltetem Blaulicht direkt an der Gehwegkante an. Als der Geschädigte die hintere Tür zum Aussteigen nutzen wollte, fuhr ein Motorrad über den Gehweg und kollidierte mit der Tür. Diese schlug dabei wieder zu und verletzte den 39-Jährigen leicht an der Hand. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem RTW entstand geringer Sachschaden.

Der Fahrer der BMW hielt nach dem Unfall kurz an und flüchtete anschließend in Richtung Eisenkaul. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen ablesen. Noch am Abend ermittelte die Polizei einen 33-jährigen Düsseldorfer. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (rb) Anlage: -1- Foto

