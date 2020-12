Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.12.2020 für den Landkreis Peine.

PeinePeine (ots)

Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmessgerät.

Peine, Ilseder Straße, 14.11.2020, 15:30 Uhr-15.11.2020, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten das fest installierte Geschwindigkeitsmessgerät mit Farbe beschmiert und zudem mit einem Gegenstand derart beschädigt, dass mindestens ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Peine, Berkum, Vor dem Schafskamp, 06.12.2020, 15:00-18:30 Uhr.

Nachdem die Täter eine Terrassentür aufgebrochen hatten, konnten sie im weiteren Tatverlauf das Haus betreten und hier diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsuchen. Die Täter erbeuteten offensichtlich Bargeld. Die konkrete Schadenshöhe wird ermittelt.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Die Polizei möchte ihnen Tipps für eine Einbruchprävention geben. Bitte halten sie zu jeder Zeit ihre Hauseingangstür geschlossen und prüfen sie, wer bei ihnen einen Einlass begehrt. Achten sie bewusst darauf, ob sich fremde Personen auf Grundstücken in ihrer Nähe aufhalten und informieren sie in jedem Fall die Polizei. Verstecken sie niemals ihre Hausschlüssel an Orten, die für jedermann zugänglich sind. Bitte sensibilisieren sie auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Polizei berät sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz unter 05341/1897109.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell