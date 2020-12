Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 7. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Katalysators

Samstag, 05.12.2020, zwischen 20:45 Uhr und 23:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, zwischen 20:45 Uhr und 23:00 Uhr, von einem zum Parken im Waldweg in Wolfenbüttel abgestellten PKW VW Golf den Katalysator der Auspuffanlage. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 05.12.2020, zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Samstagabend vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Harnackstraße zum Parken abgestellten braunen VW Multivan. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugecke des Multivans entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro weiter zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

