POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 04.12.2020 bis 06.12.2020, 09:00 Uhr

1. Einbruch in Gartencenter

Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Str., 06.12., ab 01:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Verkaufsräume eines Gartencenters ein und versuchten dort gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Dadurch wurde der Alarm des Gartencenters ausgelöst. Obwohl mehrere Funkstreifenwagen eingesetzt wurden, gelang den Tätern die Flucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lebenstedt in Verbindung zu setzen: 05341-1897-0

