POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 6. Dezember 2020

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 6. Dezember 2020

Wolfenbüttel

PKW Diebstähle, Cremlingen, Vor den Herzogsbergen und August-Steinmetz-Ring, Nacht auf Samstag (05.12.)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwei hochwertige Fahrzeuge. Es handelt sich um ein rotes Audi Cabrio mit schwarzem Verdeck (BS-ZZ 316) und einen grauen Audi Avant (WF-MA 2007). Die Fahrzeuge sind nahezu neu. ................................................................. Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, Parkhaus Wallstraße, 05.12.2020/11:20 Uhr

Ein 85jähriger Mann möchte mit seinem Pkw rückwärts einparken. Hierbei verklemmt er sich mit dem Fuß am Gaspedal. Er stößt mit seinem Pkw gegen zwei weitere, im Parkhaus geparkte Pkw. Die drei Fahrzeuge werden erheblich beschädigt. Da der Herr nur Schlappen trug, wurde ihm die Weiterfahrt in diesem ungeeigneten Schuhwerk untersagt. ................................................................ Fahrraddiebstahl, Schladen, Am Bahnhof, 02.12./22:00 Uhr bis 03.12./06:45 Uhr

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein über Nacht am Bahnhof (dortiger Fahrradständer) abgestelltes Pedelec der Marke Gazelle, Modell Miss Grace C7. Farbe schwarz, braune Griffe und Sattel, auffälliger Frontgepäckträger.

