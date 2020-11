POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 22. November 2020:

Polizei Salzgitter

Aufbruch eines Lebensmittelautomaten Freitag., 20.11.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 09:50 Uhr 38315 Werlaburgdorf, Steinweg, Schladen Werla

In dem Zeitraum von Freitag, 20.11.2020, 18:00 Uhr, bis Samstag, 21.11.2020, 09:50 Uhr, versuchte/n bislang unbekannte/r Täter einen Lebensmittelautomaten in 38315 Werlaburgdorf, Steinweg, aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Automat wurde bei dem Versuch beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder direkt an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0.

Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle Freitag, 20.11.2020, 23:17 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 06:38 Uhr 38162 Cremlingen, Helmstedter Straße / Neeteweg

Bislang unbekannte/r Täter zerstörten in dem Zeitraum von Freitag, 20.11.2020, 23:17 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 06:38 Uhr, die beiden Seitenscheiben des Wartehäuschens der Bushaltestelle Helmstedter Straße / Neeteweg in der Ortschaft Klein Schöppenstedt / Cremlingen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder direkt an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93 22 3-0.

Verkehrsunfallflucht Freitag, 20.11.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 10:50 Uhr 38312 Börßum, Schlesierweg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Börßum, Schlesierweg, in der Zeit von Freitag, 20.11.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 10:50 Uhr. Der Unfallverursacher befuhr vermutlich den Schlesierweg, aus Richtung Hauptstraße kommend, in Richtung Mühlenweg. In Höhe der Hausnummer 26 kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen ordnungsgemäß im Parkstreifen am Fahrbahnrand geparkten Pkw erheblich. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder direkt an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0.

Verkehrsunfallflucht Samstag, 21.11.2020, in der Zeit von 16:02 Uhr bis 16:20 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Parkplatz Netto-Markt

Am Samstag, 21.11.2020, in der Zeit von 16:02 Uhr bis 16:20 Uhr, parkte eine Kundin des Netto- Marktes an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in 38300 Wolfenbüttel ihren silbergrauen VW Passat auf dem Parkplatz des Marktes. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug am hinteren linken Seitenteil beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden und die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Samstag, 21.11.2020, 16:25 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Am Exer

Am Samstag, 21.11.2020, gg. 16:25 Uhr, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens des PK Wolfenbüttel die unsichere Fahrweise einer Fahrzeugführerin auf, die einen Parkplatz am Exer in 38302 Wolfenbüttel befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und auf dem Parkplatz erste Fahrübungen unter Anleitung des Fahrzeughalters durchführte. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

