Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hochwertiges Fahrzeug entwendet und in Brand gesetzt- Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, An den Brökeln, Freitag, 11.09.2020, 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr

EDESHEIM (köh) - Vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden ein weißer Mercedes Benz entwendet und einige Hundert Meter vom Tatort entfernt in Brand gesetzt.

Der Geschädigte wurde gegen 02.45 Uhr durch das Motorgeräusch seines Mercedes Benz E 63 AMG geweckt. Beim anschließendem Blick aus dem Wohnhaus sah er sein Fahrzeug wegfahren und alarmierte kurze Zeit später die Polizei über Notruf. Währenddessen meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein brennendes Fahrzeug in Bereich des Sportplatzes in Edesheim. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die zuvor entwendete E-Klasse handelte. Der PKW wurde unter Ausnutzung des sogenannten Keyless Go- Systems entriegelt und so entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-70050.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim rät dazu, das Funksignal des Fahrzeugschlüssels durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Weiterhin besteht bei den meisten Fahrzeugen die Möglichkeit, das Keyless Go- System auch temporär zu deaktivieren. Informieren Sie sich hierzu bei den jeweiligen Fachwerkstätten.

