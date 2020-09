Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angebliche Telekom-Mitarbeiter

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.)

Zwei bisher unbekannte Personen gaben sich am 14.09.2020, um 15:30 Uhr, in der Querstraße als Mitarbeiter der Telekom aus und wollten testen, ob das Internet stabil laufe. Dazu wollten sie auch den Namen und das Geburtsdatum eines dort wohnenden Mannes erfahren. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass man sich den Ausweis zeigen lassen solle und im Zweifel bei der Polizei nachgefragt werden kann.

