Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 13.09.2020; 17:40 Uhr

Am Sonntagnachmittag, den 13.09.2020, beschädigten drei bislang noch unbekannte Jugendliche eine Platte der Deckenverkleidung auf dem Parkdeck der Sparkasse in der Knochenhauerstraße. Anschließend wurden von ihnen drei Feuerlöschkästen beschädigt und darin befindliche Schlüssel entwendet. Hierbei ist ein Schaden von ca. 1000,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

