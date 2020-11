Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 21.11.2020

SalzgitterSalzgitter (ots)

Verkehrsunfall in Tiefgarage mit einer verletzten Person

Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße 1, BraWo Carree, 20.11.2020

Zur Mittagszeit des Freitages versuchte ein 82-jähriger aus Salzgitter mit seinem Pkw in der Tiefgarage des BraWo Carree in eine Parklücke zu Rangieren. Dabei rutschte er, bei seinem mittels Automatik geschalteten Pkw, von der Bremse auf das Gaspedal. Der Pkw beschleunigte und stieß gegen eine Stützsäule und einen parkenden Pkw. Der Pkw des 82-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Der Unfallverursacher klagte nach dem Verkehrsunfall über Schmerzen im Brustbereich und wurde zwecks Untersuchung dem Klinikum Salzgitter-Lebenstedt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Torbusch

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell