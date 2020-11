Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 20.11.2020 - 21.11.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter- BadSalzgitter- Bad (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag wurden auf einem Firmenparkplatz in der Liebenhaller Straße durch einen unbekannten Täter an einem geparkten Pkw drei Reifen zerstochen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 10:00 Uhr bis 19:45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter- Bad zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Abraham

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell