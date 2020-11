Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln- Diebstahl von Aufsitzrasenmähern

Zwischen Samstag, 07. November 2020, 12.00 Uhr, und Montag, 09. November 2020, 10.30 Uhr, kam es in der Alte Straße bei einem dortigen Landmaschinenhandeln zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Lagerraum und entwendeten aus diesem drei Aufsitzrasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Löningen- Bewegungsmelder beschädigt und Glasscheibe zerkratzt

Zwischen Freitag, 06. November 2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 08. November 2020, 05.00 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee bei einem dortigen Supermarkt zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen Bewegungsmelder am Gebäude und zerkratzte eine Milchglasscheibe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840).

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. November 2020, gegen 07:45 Uhr, ist es auf der Alten Dorfstraße in Löningen-Borkhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei beschädigte der Fahrer eines Sattelzuges beim Wenden vor der aktuell eingerichteten Vollsperrung zur B213 eine Gartenmauer und einen Blumenkübel. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel. 05432-803840 entgegen.

Cloppenburg- PKW beschädigt

Zwischen Sonntag, 08. November 2020, 20.00 Uhr, und Montag, 09. November 2020, 10.20 Uhr, kam es in der Soestenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen schwarzen Audi A6, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Der PKW war auf einem Parkstreifen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Höltinghausen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 09. November 2020, gegen 07.35 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Sprinter-Fahrer aus Garrel beabsichtigte von der Cloppenburger Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah dieser den entgegenkommenden PKW einer 36-jährigen Fahrerin aus Höltinghausen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 36-Jährige sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24000 Euro geschätzt.

