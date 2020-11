Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Samstag, 07. November 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 08. November 2020, 08.00 Uhr kam es in der Lärchenstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein Gartenhaus ein und entwendete aus diesem mehrere Elektrowerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Lastrup - Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstag, 29. Oktober 2020, 17.00 Uhr und Samstag, 07. November 2020, 10.00 Uhr kam es in der Von-Kleist-Straße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er Schmuck erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Motorrollers

Zwischen Freitag, 06. November 2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 08. November 2020, kam es in der Mühlenstraße zum Diebstahl eines Motorrollers. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kleinkraftrad, das sich an einem Wohnhaus befand. Es handelte sich um ein schwarz-rotes Modell des Herstellers Gilera. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen 272-RVF angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

Am Sonntag, 08. November 2020, kam es zwischen 17.20 und 17.30 Uhr an einer Schule an der Emsteker Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter kletterten auf das Dach einer Schule und beschädigten mehrere Halterungen eines Blitzableiters. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Corona-Verstöße

Am Sonntag, 08. November 2020, wurde um 14.30 Uhr in der Albert-Einstein-Straße eine fünfköpfige Personengruppe kontrolliert. Die Männer und Frauen im Alter von 21 bis 23 Jahren stammten alle aus unterschiedlichen Haushalten. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und Bußgeldverfahren eingeleitet. Um 14.15 Uhr wurde ein 57-jähriger Mann in der Fußgängerzone in Cloppenburg kontrolliert. Er hielt sich in der Langen Straße auf, ohne eine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, zeigte er keinerlei Einsicht. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Um 15.00 Uhr wurde im Bereich der Roten Schule eine dreiköpfige Personengruppe angetroffen. Die drei Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren stammen aus unterschiedlichen Haushalten. Außerdem trugen zwei der drei Männer keine Mund-Nasen-Bedeckung, die im dortigen Bereich vorgeschrieben ist. Es wurden Platzverweise erteilt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Um 20.00 Uhr wurden auf dem Marktplatz zwei männlichen Personen im Alter von 19 und 22 Jahren kontrolliert. Auch sie trugen die in diesem Bereich vorgeschriebenen Mund-Nase-Bedeckungen nicht. Außerdem zeigten sie sich äußerst uneinsichtig. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen - Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 07. November 2020, beabsichtigten Polizeibeamte einen männlichen Pkw-Fahrer im Bereich der Lindenallee zu kontrollieren. Es bestand der Verdacht, dass der Mann ohne Führerschein fahren könnte. Als dem Autofahrer Anhaltesignale gegeben wurden, entfernte er sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kreuzung Bahnhofsallee und Lindenallee. Hier missachtete er die Vorfahrt eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers, der nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Anschließend entfernte er sich über die Lodberger Straße in Richtung Schwedenweg, wo sich seine Spur verlor. Insbesondere der Pkw-Fahrer, der den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verhindern konnte, wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizei Löningen unter Tel. 05432-803840 zu melden.

