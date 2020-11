Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung 07./08.11.20 Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Verstöße gegen Corona-Auflagen Am Samstagabend feierten 8 Jugendliche/Heranwachsende in Cloppenburg eine Garagenparty. Da sie aus mehr als zwei Haushalten stammten, wurde sie aufgefordert, die Feier zu beenden. Dem kamen sie auch nach. Zwei Jugendliche wurden ihren Eltern übergeben. Ein entsprechendes Bußgeld bleibt ihnen nicht erspart.

In einem gastronomischen Betrieb in Cloppenburg (Außer-Haus-Verkauf) trugen zwei Angestellte (Samstag, 20.30 Uhr) nicht ihre MNB. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein moldawischer Staatsbürger (28 J.) wurde am Samstag, gegen 20.00 Uhr, auf der Fritz-Reuter-Straße als PKW-Fahrer kontrolliert. Er zeigte eine moldawische Fahrerlaubnis vor. Diese hat jedoch in Deutschland ihre Gültigkeit verloren. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auf der Cappelner Straße wurde am Samstag, 17.00 Uhr, ein 15-Jähriger aus Lastrup als Fahrer eines Kleinkraftrades überprüft. Er hatte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht.

Verkehrsunfall Beim Überqueren der Emsteker Straße wurde ein 33-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg am Samstag, um 12.15 Uhr, von einem LKW leicht erfasst. Der vorfahrtberechtigte LKW wurde von einem 38-jährigen Emsteker gelenkt. Dieser konnte trotz Bemühungen den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus in Quakenbrück verbracht.

Molbergen Ein 20-jähriger PKW-Fahrer wurde am Samstag, kurz nach Mitternacht, in Molbergen kontrolliert. Bei einem Drogentest wurde die Beeinflussung mit Betäubungsmitteln festgestellt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell