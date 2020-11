POL-CLP: Pressemeldung 06.11.-07.11 PK Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Außenlandung eines Ultraleichtflugzeuges im Ortsteil Westrup Am 06.11.2020, gegen 14:30 Uhr, ist es zu einer unplanmäßigen Außenlandung eines Segelflugzeuges gekommen. Aufgrund von nicht näher bekannten Windverhältnissen musste der 65-Jährige Flugzeugführer aus Bayern sein Segelflugzeug auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche im Ortsteil Westrup von Neuenkirchen-Vörden notlanden. Dabei wurde der alleine im Flugzeug befindliche Pilot nicht verletzt. Am Flugzeug sowie an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist kein Schaden entstanden. Unbeteiligte Personen wurden ebenfalls nicht gefährdet.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Ebenfalls am Freitag dem 06.11.2020, um 14:38 Uhr, ereignete sich in Damme auf der Holdorfer Straße ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat die 35-Jährige Fahrzeugführerin aus Damme mit ihrem Pkw die Holdorfer Straße in Richtung Damme befahren. Etwa in Höhe der Einmündung Lenaustraße ist die 35-Jährige vermutlich aufgrund eines epileptischen Anfalls nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum zusammengestoßen. Dabei wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme ist es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Der Führerschein der 35-Jährigen wurde später auf Anordnung des zuständigen Richters vom Amtsgericht beschlagnahmt. Zudem wurde gegen die Dammerin ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Flucht Am Freitag, 06.11.2020, zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Rewe Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein/-Ausparken einen anderen PKW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen. Tel. 05491 / 999 360

