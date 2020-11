Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe vom 06.11.-07.11.2020

Friesoythe, OT Markhausen - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 13.38 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Friesoyther die Mittelthüler Straße Rtg. Ortskern und verlor aufgrund eines Fahrfehlers im Einmündungsbereich der Vorderthüler Straße die Kontrolle über seinen Pkw. Darauf kippte der Pkw um und blieb im Vorgarten eines Geschädigten auf der Seite liegen. Es entstand zum Glück nur Sachschaden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Friesoyther mit einem Pkw die Wangerooger Straße ortsauswärts und wollte die Ortsumgehung Oldenburger Ring überqueren. Hier übersah er einen 49-jährigen Saterländer mit einem Pkw, welcher aus Rtg. der B72 gekommen war. Beim Zusammenstoß wurden beide Fzg-Führer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bösel, OT Petersdorf - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor.

Am Freitag, gegen 16.44 Uhr, kam es in Petersdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor. Beide Fahrzeuge fuhren in Rtg. Bösel als ein 29-jähriger Rumäne aus Wardenburg mit seinem Pkw den Traktor eines 17-jährigen Böselers überholen wollte. Dieser beabsichtigte gerade nach links auf ein Feld einzubiegen. Die Frontachse des Traktors wurde abgerissen, der Pkw kam vor einem Baum zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000,- Euro. Da erhebliche Mengen Öl und Diesel ausliefen wurde die Straßenmeisterei Friesoythe sowie eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Die Straße wurde teilweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe

Tel.: 04491-93160

Mail: ralf.glandorf@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell