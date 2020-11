Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Cloppenburg - Warnung vor Telefonbetrügern, falsche Polizeibeamte

In den letzten Tagen erreichten die Polizei wieder vermehrte Meldungen über dubiose Anrufe. So gaben sich bislang unbekannte Täter als Polizeibeamte aus, um die Angerufenen nach deren Vermögensverhältnissen auszufragen. Zielrichtung dürfte es gewesen sein die Gesprächspartner zur Herausgabe von Wertgegenständen oder Bargeld zu überreden. Häufig wird von einer kürzlich stattgefundenen Straftat gesprochen, die auch Auswirkungen auf die Geschädigten haben könnte. Es werden z.B. Einbrecher oder betrügerische Bankmitarbeiter genannt. Bei den jüngst bekanntgewordenen Fällen haben sich die Angerufenen stets korrekt verhalten und die Gespräche beendet. Umfangreiche Präventionshinweise erhalten sie unter www.polizei-praevention.de

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelc

Am Mittwoch, 05. November 2020, kam es zwischen 21.00 und 21.30 Uhr in der Soestenstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec, das an einem Verbrauchermarkt abgestellt war. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Kreideler, Modell Vitality. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 6. November 2020, wurde um 08.50 Uhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen auf der Mühlenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell