Lohne - Brand in einem Mehrparteienhaus

Am Freitag, 6. November 2020, kam es gegen 00.24 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Lindenstraße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Küche im Obergeschoss in Brand. Die zehn anwesenden Bewohner der unterschiedlichen Wohnungen konnten sich selbst ins Freie begeben. Eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehr Lohne rückte mit acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zum Löschen aus. Sie konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Derzeit kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf 40000 Euro geschätzt.

Am Donnerstag, 05. November 2020, wurde um 15.16 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Burgstraße kontrolliert, da der Verdacht der Handynutzung während der Fahrt bestand. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass für den Mann eine amtliche Quarantäne angeordnet war. Daher wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Donnerstag, 05. November 2020, wurde um 19.05 Uhr eine vierköpfige Personengruppe im Bereich der Münsterstraße kontrolliert. Die männlichen und weiblichen Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren stammten aus unterschiedlichen Haushalten und hielten die Mindestabstände zueinander nicht ein. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

