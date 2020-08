Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifenstecher - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.08.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, 22.08.2020, 08:00 Uhr wurden an einem Pkw in der Friedrichstraße in Wittlich alle 4 Reifen eingestochen. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:

Thorsten Lang, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell