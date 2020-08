Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisierter Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Wittlich; Ottensteinplatz (ots)

Ein stark alkoholisierter, 49- jähriger Mann verletzte sich am gestrigen Abend bei einem Alleinunfall am Ottensteinplatz in Wittlich. Der Fahrradfahrer kollidierte vermutlich wegen seines berauschten Zustandes mit einem Baum und stürzte mit dem Kopf und Rücken auf den Bordstein. Der Mann wurde zur Behandlung ins Wittlicher Krankenhaus verbracht.

