POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Brand eines Wohnhauses

Am 05.11.2020, um 15:53 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Waschmaschine in einem Zweifamilienhaus an der Örtlichkeit "Zum Esch in 49685 Emstek" in Brand. Der Brand schlug auf die Küchenzeile über, sodass schlussendlich die gesamte Küche in Vollbrand stand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek und Cappeln gelöscht werden. Eine 22-jährige Bewohnerin der betroffenen Oberwohnung erlitt eine Rauschgasvergiftung und wurde dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An der Ober- und Unterwohnung entstand erheblicher Sachschaden durch den Brand und die daraufhin durchgeführten Löscharbeiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.

