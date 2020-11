Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand einer Biogasanlage

Am Donnerstag, 05. November 2020, geriet gegen 05.10 Uhr eine Biogasanlage in der Straße Im Alten Haferland in Brand. Die Feuerwehr Gehlenberg rückte mit 16 Einsatzkräften aus und führte Nachlöscharbeiten aus, da die Löschanlage bereits ausgelöst hatte. Es besteht der Verdacht einer technischen Ursache für den Brand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

