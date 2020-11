Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 31. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 01. November 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Ulmenweg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein rotes Pedelec des Herstellers Cycle Union GmbH, Modell Kreidler aus einer Garage. Das Pedelec war mit Korb hinten und einer Halterung für einen Korb vorne ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 0541-999360) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln fuhr vom Tankstellengelände auf die Straße und übersah eine auf einem Radweg fahrende 63-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 63-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 320 Euro geschätzt.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. November 2020, zwischen 06.30 Uhr und 13.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrrad die Oldenburger Straße in Vechta und striff einen Pkw der Marke "Renault, Clio", welcher auf dem Seitenstreifen parkte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrrad wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Bakum- Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 20.29 Uhr, kam ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in einer Rechtskurve nach links von der Calveslager Straße in Bakum ab, durchfuhr eine Hecke und kam auf dem Grundstück eines 65-jährigen Bakumers zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 40-Jährige unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5800 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen 40-Jährigen eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 04. November, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme mit seinem Pkw in Damme die Vördener Straße in Richtung Vörden. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell