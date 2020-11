Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Saunawagen geriet in Brand

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 23.30 Uhr, geriet in der Paula-Modersohn-Becker-Straße ein Saunaholzwagen in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Löningen rückte mir ca. 35 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Brand. Ein Übergreifen auf ein danebenliegendes Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch den Brand wurde der Saunawagen erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Hook auf einem Parkplatz vor einem dortigen Hotel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken einen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 13.40 Uhr, kam es im Kessener Weg in Höhe Herzog-Erich-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte vom Herzog-Erich-Ring kommend den Kessener Weg zu überqueren. Hierbei übersah diese eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 47-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg. Es kam es zu einem Zusammenstoß, wobei die 47-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

