Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 40-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tag ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagnachmittag negativ aufgefallen. Nachdem er zuletzt am Mittwoch für mehrere Polizeieinsätze gesorgt hatte, verschaffte sich der 40-Jährige am Donnerstag erneut Zutritt zum Anwesen seiner Mutter - trotz eines aktuellen Hausverbots sowie noch gültigen Platzverweises.

Wie schon am Tag zuvor, kam er auch diesmal der Aufforderung, das Anwesen zu verlassen, nicht nach. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, fing der Mann an, unkontrolliert um sich zu schlagen, und leistete auch bei seiner Fesselung weiterhin massiven Widerstand. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde; anschließend kam er in eine Zelle, wo er auch bis zum nächsten Morgen blieb.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auf den 40-Jährigen kommen nun weitere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Widerstand und Körperverletzung zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell