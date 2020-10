Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugin meldet Parkplatzrempler - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am frühen Donnerstagabend (15.10., 18.45 Uhr) ein Einparkmanöver eines bis dahin unbekannten Fahrers einer Renaults, auf dem Parkplatz eine Lebensmittelmarktes an der Gartenstraße. Anschließend ging der Renault-Fahrer in den Markt. Die Zeugin stellte fest, dass der bereits geparkte Opel in der angrenzenden Parkbucht durch den Renault-Fahrer beschädigt wurde.

Daraufhin ließ die Zeugin beide Fahrzeugführer an der Information des Geschäftes ausrufen und verständigte die Polizei. Durch die Beamten wurde gegen einen 18-jährigen jungen Mann aus Halle ein Strafverfahren eingeleitet.

