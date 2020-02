Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/B36: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Schwetzingen/B36 (ots)

Auf der B36 ereignete sich am Dienstagmorgen, gegen 7:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit ca. 50.000 Euro Sachschaden. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war von Schwetzingen/Brühl kommend in Richtung Mannheim unterwegs und fuhr in Höhe der Brücke "Rheinau" auf den Mercedes einer 49-Jährigen auf, welche aufgrund eines Rückstaus zum Stehen gekommen war. Durch die Wucht wurde der PKW auf einen vorausfahrenden VW geschoben, welcher wiederum mit einem Fiat kollidierte. Alle vier Fahrzeuge wurden so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell