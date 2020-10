Polizei Gütersloh

POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicherer.

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am 25. Oktober ist der diesjährige "Tag des Einbruchschutzes". Hierzu führt die Polizei NRW die bewährte landesweite Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." durch, an der sich die Kreispolizeibehörde Gütersloh in der gesamten Woche vom 19.10. bis 25.10. wieder mit zahlreichen Veranstaltungs- und Informationsterminen beteiligt.

Mit der Kampagne gegen den Wohnungseinbruch schiebt die Polizei in NRW den Tätern - unter Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger - einen Riegel vor.

Kern der Kampagne ist der dreifache Riegel gegen Einbrecher:

- Achten Sie auf verdächtige Personen/Situationen - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort den Polizeiruf 110 - Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten.

Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es Ihr Zuhause bleibt! Jeder Bürger kann durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Tätern schwerer.

Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte ohne zu zögern den Polizeiruf 110 wählen. Nur wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden.

