Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Winden

Bild-Infos

Download

Düren/Kreuzau (ots)

Mehrere Einbruchstatorte nahm die Kriminalpolizei am Wochenende auf.

Ein Einfamilienhaus in der Maubacher Straße in Winden gehörte dabei zu den Einsatzorten. Dort war während der urlaubsbedingten Abwesenheit des Bewohners eingebrochen worden. Die Tatzeit liegt dabei zwischen Donnerstag (02.01.2020), 12:00 Uhr, und Sonntag (05.01.2020), 13:20 Uhr. Der oder die Einbrecher hatten den Rollladen an der rückwärtigen Terrassentür hochgeschoben und mit einem Hebelwerkzeug die Tür geöffnet. Sämtliche Räume waren nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt worden. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

In der Nideggener Straße in Düren geriet ebenfalls ein Einfamilienhaus in den Fokus von Einbrechern. Auch hier waren die Bewohner im Tatzeitraum verreist. Zwischen Freitag (03.01.2020), 08:15 Uhr, und Sonntag (05.01.2020), 19:00 Uhr, versuchten bislang Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür ins Innere zu gelangen. Dieses gelang jedoch nicht.

Am Sonntag (05.01.2020) zwischen 16:45 Uhr und 19:05 Uhr drangen der oder die Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße in Düren ein. Hierzu wurde ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und anschließend die Wohnung betreten. Die Räume wurden allesamt nach Beute durchwühlt. Eine Auflistung über entwendete Gegenstände wird nachgereicht.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell