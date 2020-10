Polizei Gütersloh

POL-GT: Streitigkeiten am Nordring - 38-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei wurde in der Donnerstagnacht (15.10., 01.28 Uhr) zu einer Streitigkeit auf dem Gelände einer Tankstelle am Nordring gerufen, bei der zwei Männer verletzt wurden.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine größere Gruppe von Zeugen sowie den beiden Kontrahenten. Zunächst sei ein 19-jähriger junger Mann aus Gütersloh mit einer Gruppe junger Frauen in einen verbalen Streit geraten. Telefonisch durch eine der Frauen verständigt, erschien einige Zeit später ein 38-jähriger Mann aus Halle (Westf.), neben weiteren Zeugen, zur Unterstützung. Der Mann aus Halle geriet mit dem 19-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Gütersloher durch Schläge leicht verletzt wurde. In der Folge verletzte der 19-Jährige den 38-Jährigen mit einem Messerstich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Anschließend versuchte der 19-Jährige zu flüchten, wurde allerdings durch weitere Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest des Güterslohers bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der junge Mann alkoholisiert ist. Daraufhin wurde durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus angeordnet. Nach ambulanter Behandlung und Entnahme der Blutprobe wurde der 19-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht.

Der 38-jährige Mann aus Halle wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, bei dem sich der 19-Jährige zu dem Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung verantworten muss. Dem 38-jährigen Mann aus Halle wird innerhalb des Verfahrens eine einfache Körperverletzung vorgeworfen.

