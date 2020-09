Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Schwerer Unfall

Gengenbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmittag wurde eine Person schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Fahrer eines Lastwagens gegen 14.30 Uhr in Richtung Kinzigtal unterwegs. Eine Autofahrerin soll zeitgleich bei Gengenbach in Richtung Offenburg auf die B33 aufgefahren und hierbei frontal mit dem Lkw zusammengestoßen sein. Das Trümmerfeld erstreckt sich aktuell über eine Länge von rund 300 Metern. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet. Die Unfallaufnahme läuft.

/ya

