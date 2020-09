Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sachbeschädigung

Lahr (ots)

Zunächst Unbekannte haben im Verlauf des späten Mittwochabends in der "Alte Bahnhofstraße" mehrere Fassaden und Pkw mit rosa Farbe besprüht und so einen erheblichen Schaden verursacht. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Lahr konnten kurz nach 23 Uhr zwei Jugendliche einer Kontrolle unterzogen werden, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

