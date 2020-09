Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Der Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs war es am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Marlener Straße zu verdanken, dass drei junge Langfinger dingfest gemacht werden konnte. Der Sicherheitsmann beobachtete die Jugendlichen, wie sie neben mehreren Zigarettenpackungen unter anderem auch Power Banks und Batterien einpackten und den Kassenbereich passieren wollten, ohne die Waren zu bezahlen. Gegen die drei 16-Jährigen ermitteln nun die Beamten des Hauses des Jugendrechts. Sie sehen sich mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls konfrontiert.

