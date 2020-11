Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldugen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh- Brand in Wohnung

Am Mittwoch, 04. November 2020, gegen 13.00 Uhr, kam es in der Erfurter Straße in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. In einer Küche geriet eine Fettpfanne in Brand, sodass es zu einer Flammenbildung kam. Eine darüber hängende Dunstabzugshaube geriet ebenfalls leicht in Brand. Es kam zu einer Rauchentwicklung in der Küche. Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig gelöscht. Eine 27-jährige Bewohnerin sowie eine Nachbarin wurden vorsorglich für eine Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell