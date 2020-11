Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Vechta - Einbruch in Schuppen

Zwischen Mittwoch, 04. November 2020. 16.45 Uhr und Donnerstag, 05. November 2020, 07.25 Uhr kam es in der Repker Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem eingezäunten Gelände und drang gewaltsam in einen dortigen Schuppen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand in einem Wohnhaus

Am Donnerstag, 05. November 2020, kam es gegen 07.00 Uhr in der Straße Hopfgarten zu einem Zimmerbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brach in einem Zimmer eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Der 61-jährige Bewohner konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Er verletzte sich leicht an einer zerbrochenen Fensterscheibe. Die Feuerwehren Damme, Neuenkirchen und Vörden wurden alarmiert. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst der Malteser Damme versorgt. Die Höhe des Sachsachadens ist bislang nicht bekannt.

Dinklage - Brand einer Doppelhaushälfte

Am Donnerstag, 5. November 2020, kam es gegen 08.50 Uhr im Dompopenweg zu einem Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Zimmer im Obergeschoss des Wohnhauses in Brand. Die Bewohner, eine 54- und 55-jähriges Ehepaar, befanden sich zur Brandzeit im Erdgeschoss und bemerkten den Brand eigenständig. Sie alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Dinklage konnte das Feuer löschen, bevor es sich im Haus ausbreitete. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Obergeschoss durch Rauchgase beschädigt. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 5. November 2020, wurde um 08.06 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt auf der Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

