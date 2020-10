Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrfacher Rollerdiebstahl

Mainz, Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 02.10.2020 auf Samstag, den 03.10.2020 wird in der Ortslage Mainz-Hechtsheim ein Roller von einem Privatgrundstück entwendet. Der Roller (Kleinkraftrad, bis 45 km/h)war zuvor bereits am 30.09.2020 als gestohlen gemeldet worden, war aber kurz darauf wieder aufgefunden worden. Auch dieses Mal kann der Roller aufgefunden und dem Eigentümer ausgehändigt werden. Da der Roller zu diesem Zeitpunkt nur noch per "Kurzschließen" gestartet werden kann, entschließt sich der Eigentümer, diesen nach Hause zu schieben. Auf halber Strecke entschließt er sich aufgrund der Erschwernis, den Roller abzustellen, um zu einem späteren Zeitpunkt den restlichen Weg zurückzulegen. Als er zu seinem Roller zurückkehrt muss er feststellen, dass dieser erneut gestohlen wurde. Nach dem nun dritten Diebstahl des Rollers kann dieser bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder aufgefunden werden.

