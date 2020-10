Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 52 Neue im Polizeipräsidium Mainz, 20 verlassen das Präsidium

Zum 1. Oktober 2020 sind im Zuge des landesweiten Versetzungsgeschehens 12 Polizeibeamtinnen und 22 Polizeibeamte zum Polizeipräsidium Mainz versetzt worden. Sie alle sind Absolventinnen und Absolventen des 18. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei. Darüber hinaus beginnen 10 Kollegen und 6 Kolleginnen ihren Dienst am 7. Oktober 2020 bei uns, die zuvor beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, beim LKA und den Polizeipräsidien Trier, Koblenz und Rheinpfalz (Ludwigshafen) eingesetzt waren. Gänzlich neu bei der Polizei beginnen auch zwei Cyberanalysten ihren Dienst im Polizeipräsidium Mainz. Diese werden speziell zur Bekämpfung der Cyberkriminalität eingesetzt werden. Üblicherweise begrüßt Polizeipräsident Reiner Hamm die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium und macht in seiner Ansprache deutlich, dass wir für und mit den Menschen eine Bürgerpolizei sein wollen. Den Berufsanfängern gibt er dabei regelmäßig mit auf den Weg, dass die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen exzellent ausgebildet und gut auf den Dienst vorbereitet sind. Er betont, dass Sie sich hervorragend in eine starke Mannschaft integrieren werden. Zurzeit ist eine Begrüßung in großer Runde aber leider nicht möglich. Diese übernahmen daher im kleinen Kreis die Leiter der Direktionen im Polizeipräsidium Mainz, bei welchen die "Neuen" ab sofort auch ihren Dienst verrichten werden. Dazu gehören die Polizeidirektionen Mainz, Bad Kreuznach und Worms, die Verkehrsdirektion Mainz mit den beiden Autobahnstationen sowie die Kriminaldirektion Mainz. Das Polizeipräsidium Mainz verlassen zum 1. Oktober insgesamt 20 Kolleginnen und Kollegen, die zum Landeskriminalamt (15) und den Polizeipräsidien nach Trier (3), Ludwigshafen (1) und Koblenz (1) versetzt werden.

