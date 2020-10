Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl mit hohem Sachschaden auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Mittwoch, 30.09.2020, 11:24 Uhr

Auf einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Mombach wird ein älteres Ehepaar am Mittwochvormittag um mehrere Tausend Euro Bargeld betrogen. Am Vormittag hebt die 78-jährige Geschädigte bei ihrer Bank einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag ab, um eine Handwerkerrechnung bezahlen zu können und verstaut das Geld in einer Tasche. Anschließend parken die 78-Jährige und ihr 82-jähriger Ehemann, gegen 11:24 Uhr, ihren Pkw auf dem Parkplatz bei einem Drogerie- und Einkaufsmarkt im Bereich "Alte Markthalle" im Stadtteil Mombach. Die Ehefrau entnimmt einen kleinen Bargeld Betrag aus der Tasche und geht zum Einkaufen in einen Drogeriemarkt. Der Ehemann verbleibt mit der Tasche und dem restlichen Bargeld im Pkw. Während der 82-Jährige auf seine Ehefrau wartet, öffnet nach einigen Minuten ein unbekannter Mann die Fahrertür des Pkw. Der unbekannte behauptet, dass die Ehefrau an der Kasse des Einkaufsmarktes stehe und doch mehr Geld benötige als ursprünglich gedacht. Er sei nun geschickt worden, um der Ehefrau den Geldbeutel zu bringen. Der gutgläubige 82-Jährige Ehemann, der körperlich leicht eingeschränkt ist, übergibt dem unbekannten die Tasche in der sich das gesamte Bargeld und noch weitere Dokumente befinden. Der Täter verschwindet hiernach in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Mainz 2 kann der Täter nicht mehr gefunden werden. Er soll kurze braune Haare haben und während der Tatausführung mit einer braunen Jacke und Bluejeans bekleidet gewesen sein. Bei der gestohlenen Tasche handelt es sich um einen schwarzen Stoffbeutel mit Reißverschluss. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell