Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, Bagger-Diebstahl von Baustelle, Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots)

Montag, 28.09.2020 - Dienstag 29.09.2020

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zum Diebstahl zweier Baumaschinen in Nieder-Olm.

Der oder die unbekannten Täter entwenden von einer Baustelle im Bereich der Heinrich-Böll-Straße einen Bagger und eine Rüttelplatte.

Der Diebstahl der beiden Baumaschinen wird erst am Dienstagmorgen durch den Betreiber der Baustelle festgestellt und der Mainzer Polizei gemeldet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

